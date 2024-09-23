Горбачева Мария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1866
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
10.08.1868
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
08.07.1870
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
30.10.1872
Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
05.10.1880
Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Христина Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно