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Горбачева Мария Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1866

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Горбачев Афонасий Иванов

Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.08.1868

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.07.1870

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.10.1872

Сын: Горбачев Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Горбачев Сергий Иоаннов

Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Христина Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно

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