Greenberg Sarah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Greenberg Sarah

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Greenberg William

Отец ребёнка: Greenberg Hyman

Рождение ребёнка
04.05.1920

Дочь: Lillian

Отец ребёнка: Greenberg Hyman

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Greenberg Morris

Отец ребёнка: Greenberg Hyman

Похороны
1963
Смерть
1963
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