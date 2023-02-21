Greenberg Sarah
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Greenberg William
Отец ребёнка: Greenberg Hyman
Рождение ребёнка
04.05.1920
Дочь: Lillian
Отец ребёнка: Greenberg Hyman
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Greenberg Morris
Отец ребёнка: Greenberg Hyman
Похороны
1963
Смерть
1963