Чудин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудин Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.19

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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