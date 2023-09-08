Посохов Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти24.05.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Посохов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Колчак Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Посохова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Посохова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Посохова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Посохова Евдокия Родионовна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
24.05.1886