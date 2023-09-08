Посохов Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохов Илья Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

24.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Посохов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Колчак Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Посохова Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посохов Александр Ильич

Мать ребёнка: Посохова Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Посохова Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Посохова Евдокия Родионовна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
24.05.1886
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