Сидельникова (Таскаева) Валентина (Ваделина) Аристарховна (Алестаровна)
Место рождения
Дата рождения07.11.1946
Дата смерти11.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1969
Сын: Сидельников Денис Валерьевич
Отец ребёнка: Сидельников Валерий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1978
Дочь: Сидельникова Ксения Валерьевна
Отец ребёнка: Сидельников Валерий Григорьевич
Смерть
11.08.2014