Сидельникова (Таскаева) Валентина (Ваделина) Аристарховна (Алестаровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидельникова (Таскаева) Валентина (Ваделина) Аристарховна (Алестаровна)

Сидельникова (Таскаева) Валентина (Ваделина) Аристарховна (Алестаровна)

Место рождения

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.11.1946

Дата смерти

11.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1946

Отец: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Мать: Таскаева (Евсюкова) Александра Яковлевна

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидельников Валерий Григорьевич

Рождение ребёнка
05.05.1969

Сын: Сидельников Денис Валерьевич

Отец ребёнка: Сидельников Валерий Григорьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.12.1978

Дочь: Сидельникова Ксения Валерьевна

Отец ребёнка: Сидельников Валерий Григорьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
11.08.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.