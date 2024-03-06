Савельев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Котлярова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Савельева Елена Васильевна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1949
Сын: Савельев Александр Иванович
Мать ребёнка: Савельева Елена Васильевна
Курильск. Остров Итуруп
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно