Савельев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Котлярова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Савельева Елена Васильевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Савельев Александр Иванович

Мать ребёнка: Савельева Елена Васильевна

Курильск. Остров Итуруп
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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