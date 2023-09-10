Поттер Флимонт
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1927
Отец: Поттер Карлос
Мать: Поттер Ирмина
Рождение ребёнка
27.03.1960
Дочь: Поттер Виктория
Мать ребёнка: Поттер Юфимия
Рождение ребёнка
27.03.1960
Сын: Поттер Джеймс
Мать ребёнка: Поттер Юфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поттер Юфимия