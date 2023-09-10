Поттер Флимонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поттер Флимонт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1927

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1927

Отец: Поттер Карлос

Мать: Поттер Ирмина

Рождение ребёнка
27.03.1960

Дочь: Поттер Виктория

Мать ребёнка: Поттер Юфимия

Рождение ребёнка
27.03.1960

Сын: Поттер Джеймс

Мать ребёнка: Поттер Юфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поттер Юфимия

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