Якушова (Варенцова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушова (Варенцова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1952

Отец: Варенцов Михаил Васильевич

Мать: Варенцова Тамара Михайловна

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