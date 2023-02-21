Филипп Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Абрам Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Петр Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Лавр Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1764