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Филипп Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Абрам Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Петр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Лавр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1764
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