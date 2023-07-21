Шафиков Ильфат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1981
Сын: Шафиков Айдар
Мать ребёнка: Шафикова Фаина
Рождение ребёнка
28.12.1984
Сын: Шафиков Ленар
Мать ребёнка: Шафикова Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафикова Фаина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Самоубийство