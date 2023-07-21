Шафиков Ильфат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиков Ильфат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1981

Сын: Шафиков Айдар

Мать ребёнка: Шафикова Фаина

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1984

Сын: Шафиков Ленар

Мать ребёнка: Шафикова Фаина

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафикова Фаина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Самоубийство