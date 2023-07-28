Макаров Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти06.09.1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Макаров Кузьма Миронович
Мать: Макарова Елена (?)
Происходил из дворянского рода Макаровых.
Бракосочетание
1928 или 1929
Место жительства
После 1929
Раскулачивание
Около 1933
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Макарова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Макаров Константин Андреевич
Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.08.1944
Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Макаров Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна
Смерть
06.09.1949