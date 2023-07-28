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Макаров Андрей Кузьмич

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Место рождения

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

06.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Макаров Кузьма Миронович

Мать: Макарова Елена (?)

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Происходил из дворянского рода Макаровых.
Бракосочетание
1928 или 1929

Жена: Макарова Анастасия Дмитриевна

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 1929
Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область
Раскулачивание
Около 1933
Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Макарова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна

Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Макаров Константин Андреевич

Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна

Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
28.08.1944

Сын: Макаров Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна

Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Макаров Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна

Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
03.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Анастасия Дмитриевна

Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область
Смерть
06.09.1949
Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область