Турин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1797 по 1801
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1801 по 1833
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1834
Москва, город федерального значения Москва