Турин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турин Василий Степанович

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Место жительства
С 1797 по 1801
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1801 по 1833
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1834
Москва, город федерального значения Москва
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