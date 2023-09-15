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- Макар Назарович

Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 1880 ст.

Дата смерти

После 1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880 ст.

Отец: - Назар Платонович

Мать: - Ульяна Алексеевна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.

Дочь: - Александра Макаровна

Мать ребёнка: - Мария Викторовна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.127-128 (Рождение №-79м!)
Бракосочетание
До 1898 ст.

Жена: - Мария Викторовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1904 ст.
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