- Макар Назарович
Место рождения
Дата рожденияДо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880 ст.
Отец: - Назар Платонович
Мать: - Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.
Дочь: - Александра Макаровна
Мать ребёнка: - Мария Викторовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.127-128 (Рождение №-79м!)
Бракосочетание
До 1898 ст.
Жена: - Мария Викторовна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1904 ст.