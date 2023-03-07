Кондратий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратий Антонов

Кондратий Антонов

avatar

Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Антон Луппов

Мать: Евдокия Евтропова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Кондратева

Мать ребёнка: Васса Исаева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Федор Кондратьев

Мать ребёнка: Васса Исаева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Алексей Кондратьев

Мать ребёнка: Васса Исаева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Конон Кондратьев

Мать ребёнка: Васса Исаева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1859
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close