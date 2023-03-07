Кондратий Антонов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Антон Луппов
Мать: Евдокия Евтропова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Кондратева
Мать ребёнка: Васса Исаева
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Федор Кондратьев
Мать ребёнка: Васса Исаева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Алексей Кондратьев
Мать ребёнка: Васса Исаева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Конон Кондратьев
Мать ребёнка: Васса Исаева
Смерть
После 1859