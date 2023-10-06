Ганичева Ираида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1949
Дочь: Трифонова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ганичев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.?
Дочь: Ганичева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ганичев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганичев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Ганичев Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно