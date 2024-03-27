Идиятов Хатып
Место рожденияЯнаульский район, БАССР
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нуртдинова Суфия Арслановна (Арслангалиевна)
д.Кияк, Янаульский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.