Идиятов Хатып — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идиятов Хатып

Место рождения

Янаульский район, БАССР

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Янаульский район, БАССР
Рождение ребёнка
11.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуртдинова Суфия Арслановна (Арслангалиевна)

д.Кияк, Янаульский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуртдинова Суфия Арслановна (Арслангалиевна)

Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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