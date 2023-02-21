Шляков Александр Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1958
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1958
Отец: Шляков Олег Иванович
Мать: Шлякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1990
Дочь: Шлякова Арина Александровна
Мать ребёнка: Шлякова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шлякова Зоя Петровна