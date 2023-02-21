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Шляков Александр Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1958

Отец: Шляков Олег Иванович

Мать: Шлякова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1990

Дочь: Шлякова Арина Александровна

Мать ребёнка: Шлякова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлякова Зоя Петровна

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