Костров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Костров Андрей
Мать ребёнка: Кострова ?
По РС 1858г. получается год рождения 1799
Рождение ребёнка
1813
Сын: Костров Павел
Мать ребёнка: Кострова ?
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Дария
Мать ребёнка: Кострова ?
По РС 1858г. получается год рождения 1804
Смерть
Неизвестно