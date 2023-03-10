Костров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Костров Андрей

Мать ребёнка: Кострова ?

По РС 1858г. получается год рождения 1799
Рождение ребёнка
1813

Сын: Костров Павел

Мать ребёнка: Кострова ?

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дария

Мать ребёнка: Кострова ?

По РС 1858г. получается год рождения 1804
Смерть
Неизвестно
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