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Морозов Савва (Сава)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Между 1743 и 1794

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Около 1715 г.р.
Около 1722 г.р.
Около 1725 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Морозов Артемий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Елена

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Морозов Григорий

Мать ребёнка: Морозова Елена

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: (Морозова) Пелагея

Мать ребёнка: Морозова Елена

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Морозов Иван

Мать ребёнка: Морозова Елена

Митькино, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1743 и 1794

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