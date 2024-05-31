Морозов Савва (Сава)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиМежду 1743 и 1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Морозов Артемий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Елена
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Морозов Григорий
Мать ребёнка: Морозова Елена
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: (Морозова) Пелагея
Мать ребёнка: Морозова Елена
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Морозов Иван
Мать ребёнка: Морозова Елена
Смерть
Между 1743 и 1794