Евдокимова Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1857 ст.
Сын: Евдокимов Михаил Поликарпов
Отец ребёнка: Евдокимов Поликарп Герасимов
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Демидова Татьяна Поликарпова
Отец ребёнка: Евдокимов Поликарп Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Егор Поликарпов
Отец ребёнка: Евдокимов Поликарп Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Иван Поликарпов
Отец ребёнка: Евдокимов Поликарп Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно