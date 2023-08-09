Евдокимова Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1857 ст.

Сын: Евдокимов Михаил Поликарпов

Отец ребёнка: Евдокимов Поликарп Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Демидова Татьяна Поликарпова

Отец ребёнка: Евдокимов Поликарп Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Егор Поликарпов

Отец ребёнка: Евдокимов Поликарп Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Поликарпов

Отец ребёнка: Евдокимов Поликарп Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Поликарп Герасимов

Смерть
Неизвестно
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