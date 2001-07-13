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Смирнов Николай Васильевич

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Место рождения

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)

Дата рождения

08.12.1916

Дата смерти

13.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1916

Отец: Смирнов Василий Иванович

Мать: - Елена Романовна

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
17.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деришева Клавдия Николаевна

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деришева Клавдия Николаевна

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деришева Клавдия Николаевна

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деришева Клавдия Николаевна

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деришева Клавдия Николаевна

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Смерть
13.07.2001
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