Смирнов Николай Васильевич
Место рожденияд. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Дата рождения08.12.1916
Дата смерти13.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1916
Отец: Смирнов Василий Иванович
Мать: - Елена Романовна
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
17.08.1956
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Смерть
13.07.2001