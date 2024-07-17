Павлов Илья Анисимович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Павлов Анисим Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Софья Ильинична
Мать ребёнка: Павлова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Павлов Иван Ильич
Мать ребёнка: Павлова Любовь Ивановна
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887
Сын: Павлов Николай Ильич
Мать ребёнка: Павлова Любовь Ивановна
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно