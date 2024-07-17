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Павлов Илья Анисимович

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Павлов Анисим Павлович

Мать: не указана

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Софья Ильинична

Мать ребёнка: Павлова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Павлов Иван Ильич

Мать ребёнка: Павлова Любовь Ивановна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Павлов Николай Ильич

Мать ребёнка: Павлова Любовь Ивановна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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