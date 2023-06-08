(Земерова) Александра Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911
Рождение ребёнка
29.10.1938
Отец ребёнка: Соколов Власим Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1946
Дочь: Булатова Тамара Власимовна
Отец ребёнка: Соколов Власим Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1949
Сын: Соколов Григорий Власимович
Отец ребёнка: Соколов Власим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно