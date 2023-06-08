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(Земерова) Александра Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911

Отец: Земеров Никандр Видонович

Мать: Земерова Ирина Архиповна

Рождение ребёнка
29.10.1938

Сын: Соколов Иван Власимович

Отец ребёнка: Соколов Власим Павлович

Рождение ребёнка
14.07.1946

Дочь: Булатова Тамара Власимовна

Отец ребёнка: Соколов Власим Павлович

Рождение ребёнка
06.02.1949

Сын: Соколов Григорий Власимович

Отец ребёнка: Соколов Власим Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Власим Павлович

Смерть
Неизвестно