Полойников Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1915
Мать ребёнка: Полойникова ?
Отрица, Шиловичская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Кузьминична
Мать ребёнка: Полойникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полойникова ?
Смерть
Неизвестно