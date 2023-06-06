Полойников Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полойников Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1915

Сын: Полойников Тарас Кузьмич

Мать ребёнка: Полойникова ?

Отрица, Шиловичская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Кузьминична

Мать ребёнка: Полойникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полойникова ?

Смерть
Неизвестно