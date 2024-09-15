Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

16.07.1849

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Чоботар Амвросий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киперь (Калмацуй) Анастасия

Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор

Бракосочетание
07.11.1843

Муж: Калмацуй Фёдор

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Калмацуй) Мария

Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор

Рождение ребёнка
1848

Сын: Калмацуй Александр

Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
16.07.1849

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