Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти16.07.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Чоботар Амвросий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киперь (Калмацуй) Анастасия
Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор
Бракосочетание
07.11.1843
Муж: Калмацуй Фёдор
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Калмацуй) Мария
Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор
Рождение ребёнка
1848
Сын: Калмацуй Александр
Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор
Смерть
16.07.1849