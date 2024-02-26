Васса Антонова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Антонова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Федоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Петр Трофимов (Ич)

Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)

Смерть
До 1818

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