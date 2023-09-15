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(Макмак) Варвара Платоновна
(Макмак) Варвара Платоновна
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1885
Дата смерти
1885
Пол
Женский
Отец
Макмак Платон Федорович
1855 г.р.
Мать
Макмак (Абузова) Александра Гаврилова
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Макмак Платон Федорович
Мать:
Макмак Александра Гаврилова
Малоянисоль
Смерть
1885
Малоянисоль
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