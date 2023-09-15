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(Макмак) Варвара Платоновна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1885

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Макмак Платон Федорович

Мать: Макмак Александра Гаврилова

Смерть
1885
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