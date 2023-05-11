(Логинова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логинова) Ирина

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Место рождения

Бор, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

04.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1992

Отец: Логинов Владимир Александрович

Мать: Логинова Наталья Юрьевна

Бор, город Бор, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
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