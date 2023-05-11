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(Логинова) Ирина
(Логинова) Ирина
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Место рождения
Бор
, город Бор, Нижегородская область
Дата рождения
04.02.1992
Пол
Женский
Отец
Логинов Владимир Александрович
1964 г.р.
Мать
Логинова (Шахалова) Наталья Юрьевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1992
Отец:
Логинов Владимир Александрович
Мать:
Логинова Наталья Юрьевна
Бор
, город Бор, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
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