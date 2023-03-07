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Каурцев Константин Святославович

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Место рождения

Серый Ключ, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.03.1904 ст.

Дата смерти

03.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904 ст.

Отец: Каурцев Святослав Николаевич

Мать: Каурцева Анастасия Алексеевна

Серый Ключ, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: помощник ветеринарных врачей Томской губернии Николай Николаевич Каурцев, дочь священника Мария Николаевна Каурцева. Таинство крещения совершал священник Святослав Каурцев с псаломщиком ... Показать все
Смерть
03.04.1962
Большево, Мытищинская волость, Московский уезд
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