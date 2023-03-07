Каурцев Константин Святославович
Место рождения
Дата рождения01.03.1904 ст.
Дата смерти03.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904 ст.
Восприемники: помощник ветеринарных врачей Томской губернии Николай Николаевич Каурцев, дочь священника Мария Николаевна Каурцева. Таинство крещения совершал священник Святослав Каурцев с псаломщиком ... Показать все
Смерть
03.04.1962
Большево, Мытищинская волость, Московский уезд