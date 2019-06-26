Ясинская (Щетинкина) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясинская (Щетинкина) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1948

Дата смерти

26.06.2019

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1948

Отец: Щетинкин Сергей Федорович

Мать: Щетинкина Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
08.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ясинский Станислав Вацславович

Рождение ребёнка
18.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ясинский Станислав Вацславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясинский Станислав Вацславович

Смерть
26.06.2019