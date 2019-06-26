Ясинская (Щетинкина) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1948
Дата смерти26.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1948
Рождение ребёнка
08.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ясинский Станислав Вацславович
Рождение ребёнка
18.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ясинский Станислав Вацславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2019