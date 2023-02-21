Мирзоян Малач Амоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович
Мать: Тер-Степанянц Такуи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирзоян Саркис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каграман
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарман
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирзоян Арушан
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1918