Мирзоян Малач Амоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирзоян Малач Амоевич

Мирзоян Малач Амоевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Тер-Степанянц Амо Давидович

Мать: Тер-Степанянц Такуи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирзоян Саркис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каграман

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарман

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирзоян Арушан

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close