Целюнова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1909

Дата смерти

14.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
07.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Алексей Павлович

Смерть
14.04.2005
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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