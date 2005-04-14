Целюнова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1909
Дата смерти14.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целюнов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
07.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целюнов Алексей Павлович
Смерть
14.04.2005
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область