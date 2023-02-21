Меркулова (Есина) Тамара Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Есина) Тамара Аверьяновна

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

08.11.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1965

Дочь: Меркулова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Меркулов Михаил Васильевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Около 1966

Муж: Меркулов Михаил Васильевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Жили вместе с 1964 года
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