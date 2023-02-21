Меркулова (Есина) Тамара Аверьяновна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения08.11.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1965
Дочь: Меркулова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Меркулов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Около 1966
Жили вместе с 1964 года