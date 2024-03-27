Курбангалиев Абдрахман Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбангалиев Абдрахман Мулла

Курбангалиев Абдрахман Мулла

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1883

Дата смерти

?.11.1937

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Курбангалиев Абдряхим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимя 2 Жена

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Абдряхимова) Зейняп

Мать ребёнка: Кафия 1 Жена

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кафия 1 Жена

Рождение ребёнка
28.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кафия 1 Жена

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.11.1937
Причина смерти: ВМН

Мы используем куки для улучшения работы сайта.