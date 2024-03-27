Курбангалиев Абдрахман Мулла
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1883
Дата смерти?.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Курбангалиев Абдряхим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахимя 2 Жена
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Абдряхимова) Зейняп
Мать ребёнка: Кафия 1 Жена
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кафия 1 Жена
Рождение ребёнка
28.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кафия 1 Жена
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.11.1937
Причина смерти: ВМН