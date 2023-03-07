Толстикова (Вашева) Раиса Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстикова (Вашева) Раиса Карповна

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Место рождения

Заячье, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

09.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1938

Отец: Вашев Карп Епифанович

Мать: Вашева Мавра Андреевна

Заячье, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.02.1968

Сын: Толстиков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Толстиков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстиков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстиков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Толстиков Александр Алексеевич

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