Толстикова (Вашева) Раиса Карповна
Место рождения
Дата рождения09.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1938
Отец: Вашев Карп Епифанович
Мать: Вашева Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
17.02.1968
Сын: Толстиков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Толстиков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстиков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Толстиков Александр Алексеевич