Попов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Попов Стефан Григорьевич
Мать: Попова Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Феоктиста (Фета) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Феоктиста (Фета) Ивановна
Смерть
1980
Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ