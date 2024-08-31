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Попов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Попов Стефан Григорьевич

Мать: Попова Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Феоктиста (Фета) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Феоктиста (Фета) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Феоктиста (Фета) Ивановна

Смерть
1980
Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ

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