Шумков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1961
Дата смерти17.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1961
Отец: Шумков Василий
Рождение ребёнка
1983
Сын: Шумков Александр Александрович
Мать ребёнка: Шумкова Нэлли
Рождение ребёнка
04.04.1984
Дочь: Шумкова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Шумкова Нэлли
Рождение ребёнка
20.12.1988
Сын: Шумков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шумкова Нэлли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумкова Нэлли
Смерть
17.08.1998