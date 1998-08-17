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Шумков Александр Васильевич

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Место рождения

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.10.1961

Дата смерти

17.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1961

Отец: Шумков Василий

Мать: Шумкова Елена Григорьевна

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1983

Сын: Шумков Александр Александрович

Мать ребёнка: Шумкова Нэлли

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.04.1984

Дочь: Шумкова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Шумкова Нэлли

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.12.1988

Сын: Шумков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шумкова Нэлли

Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкова Нэлли

Смерть
17.08.1998
Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
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