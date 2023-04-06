(Алексеева) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деринг Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деринг Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Деринг Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пятаева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Деринг Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно