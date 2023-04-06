(Алексеева) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеева) Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деринг Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деринг Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Деринг Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пятаева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Деринг Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деринг Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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