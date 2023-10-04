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Тютюкин Василий Васильевич

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Место рождения

Московская область, Сталиногорский район, деревня Хмелевка-Бибиково

Дата рождения

27.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Сталиногорский район, деревня Хмелевка-Бибиково
Военная служба
?.11.1933
Солнечногорский РВК, Московская область, Солнечногорский район
Рождение ребёнка
23.02.1934

Сын: Тютюкин Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Тютюкин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Тютюкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1939

Дочь: Тютюкина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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