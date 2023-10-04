Тютюкин Василий Васильевич
Место рожденияМосковская область, Сталиногорский район, деревня Хмелевка-Бибиково
Дата рождения27.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Сталиногорский район, деревня Хмелевка-Бибиково
Военная служба
?.11.1933
Солнечногорский РВК, Московская область, Солнечногорский район
Рождение ребёнка
23.02.1934
Сын: Тютюкин Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Тютюкин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Тютюкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1939
Дочь: Тютюкина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно