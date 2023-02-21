Шепель Марина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти04.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1942
Сын: Романенко Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Украина, Черкасская обл., Тальновский р-н, с. Залесское
Смерть
04.12.1976
Украина, Черкасская обл., Тальновский р-н, с. Залесское