Шепель Марина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепель Марина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

04.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1942

Сын: Романенко Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Украина, Черкасская обл., Тальновский р-н, с. Залесское
Смерть
04.12.1976
Украина, Черкасская обл., Тальновский р-н, с. Залесское
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