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Ганцова Валентина Васильевна

Место рождения

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Вычислено 01.12.1909

Дата смерти

01.06.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 01.12.1909

Отец: Ганцов Василий Кузьмич

Мать: Ганцова Екатерина Дмитриевна

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Смерть
01.06.1910 ст.
Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Деревни Голенина крестьянина Васили Косьмина Ганцова дочь младенец Валентина Васильева Ганцова, 6 мес, от поноса. Погребение: священник Анатолий Скворцов с псаломщиком диаконом Александром Шергиным на... Показать все
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