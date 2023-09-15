Ганцова Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 01.12.1909
Дата смерти01.06.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 01.12.1909
Смерть
01.06.1910 ст.
Деревни Голенина крестьянина Васили Косьмина Ганцова дочь младенец Валентина Васильева Ганцова, 6 мес, от поноса. Погребение: священник Анатолий Скворцов с псаломщиком диаконом Александром Шергиным на... Показать все