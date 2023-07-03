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Мальцев Леонид Вячеславович
Мальцев Леонид Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.1976
Пол
Мужской
Отец
Мальцев Вячеслав Иванович
1952 г.р.
Мать
Мальцева (Овцына) Галина Васильевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1976
Отец:
Мальцев Вячеслав Иванович
Мать:
Мальцева Галина Васильевна
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