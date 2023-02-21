Шишкин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Галина
Рождение ребёнка
20.08.1969
Сын: Шишкина Александр
Мать ребёнка: Шишкина Галина
Смерть
Неизвестно