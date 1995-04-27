Широких Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1910
Дата смерти27.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широких Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир полеводческих работ в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.04.1995