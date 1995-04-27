Широких Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широких Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1910

Дата смерти

27.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широких Иван Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широких Иван Евдокимович

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир полеводческих работ в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.04.1995
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