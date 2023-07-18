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Михаил
Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
Не указана
Дети
Епистимия
1823 г.р.
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1823
Дочь:
Епистимия
Мать ребёнка: не указана
Умяк
Смерть
Неизвестно
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