Вшивцева Параскева Симакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1762