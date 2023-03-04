Вшивцева Параскева Симакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Параскева Симакова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцев Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Фёдор Яковлевич

Смерть
После 1762
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