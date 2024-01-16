Семёнов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Першина Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Семёнов Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Першина Валентина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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