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Кононов Александр Артемович
Кононов Александр Артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.2019
Пол
Мужской
Отец
Кононов Артём Андреевич
1992 г.р.
Мать
Кононова-Брусенко Ксения Анатольевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2019
Отец:
Кононов Артём Андреевич
Мать:
Кононова-Брусенко Ксения Анатольевна
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