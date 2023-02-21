Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кузьма Потапов
Отец ребёнка: Потап Николаев
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Николаев
Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно