Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида

Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кузьма Потапов

Отец ребёнка: Потап Николаев

д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Николаев

Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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