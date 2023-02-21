(Hall) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hall) Mary

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1746

Пол

Женский

Отец

1700 г.р.

Мать

1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Hall Richard

Мать: Hall Margaret

Смерть
1746
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